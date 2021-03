Balata, l’accordo Figc-Ics aiuta i nostri club nella crisi

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 17 MAR – “Un lavoro di squadra per il quale vanno ringraziate tutte le parti coinvolte in questo percorso, in primis Figc e Ics con i loro presidenti, Gabriele Gravina e Andrea Abodi. Questo provvedimento darà una mano ai nostri club per contrastare gli effetti di una crisi senza precedenti”. Sono le parole del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, dopo l’annuncio della firma del protocollo d’intesa per sostenere i club professionistici che partecipano ai campionati di B e C. “La concessione del contributo – prosegue Balata – riconosce la situazione di difficoltà in cui versano le società per la mancanza di introiti da botteghino e dal calo di sponsorizzazioni, a cui è corrisposto un aumento dei costi per il rispetto del protocollo sanitario. Una situazione che va sostenuta con aiuti altrettanto straordinari perché il calcio è quel motore economico che crea ricchezza ai territori e dà lavoro a migliaia di famiglie direttamente e indirettamente attraverso l’indotto”. “Per raggiungere questo traguardo, per salvaguardare cioè le tante persone che a vario titolo sono coinvolte nel nostro mondo, abbiamo lavorato, come Lega Serie B, su vari fronti e con diversi interlocutori in questi mesi – sottolinea Balata -. Oggi abbiamo iniziato un cammino lungo una strada ancora tortuosa, un percorso che con la coesione e determinazione di sempre vogliamo portare a termine per proteggere il nostro sistema’. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest