Balata, serve maggiore attenzione dallo Stato

(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Nel corso del Consiglio Federale di oggi il presidente della Lega di B Mauro Balata ha espresso “grande soddisfazione a nome delle società di Lega B per l’alto senso di responsabilità che ha caratterizzato la Figc ed il presidente Gravina, che hanno messo in campo strumenti straordinari”. Sono state affrontate tematiche rilevanti per dare stabilità al sistema calcio e deliberato il nuovo processo telematico fortemente voluto da Gravina. “La pandemia sta avendo effetti devastanti e il calcio sta facendo ogni sforzo e sacrificio per reggere l’impatto di una crisi paragonabile a quella del 1929 – ha affermato Balata – La Figc sta dimostrando grande capacità e presenza al fianco delle società e questo è molto importante. Ora serve una maggiore attenzione da parte dello Stato nei confronti di uno degli assets più importanti del Paese, che genera economia, a tutela di tutti i lavoratori impegnati nel settore calcio quotidianamente e che sono in trincea da mesi, ma che hanno bisogno di essere supportati con mezzi straordinari e con continuità”. “Facciamo appello a tutte le istituzioni affinché non si creino ulteriori e irreversibili danni a un settore che genera un impatto enorme nella economia e nella società, a tutela soprattutto di quelle decine di migliaia di famiglie che operano anche nell’indotto nel campionato degli Italiani, dei territori, dei valori sani e della gente comune” ha concluso Balata. (ANSA).







