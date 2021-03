Ballardini “Genoa a Parma dovrà essere bravissimo”

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 18 MAR – “Bisognerà essere bravissimi”. Davide Ballardini ben conosce le insidie della trasferta di Parma e non ha dubbi. Il tecnico rossoblù, peraltro esonerato dal Genoa nel 2018 proprio dopo una sconfitta con i Ducali, mette in guardia i suoi sul valore dell’avversario. “Sono bravi perché con il loro gioco ti aprono se tu non sei compatto. Questo perché hanno dei giocatori molto rapidi e veloci che attaccano bene gli spazi. Hanno degli elementi in mezzo al campo che sono bravissimi nell’inserimento, mi riferisco a Kurtic e Kucka. Oltre ad attaccanti veloci per cui hanno tante soluzioni di gioco in attacco. Bisognerà essere bravissimi”. L’altra considerazione di Ballardini è legata alla lunga militanza di D’Aversa a Parma. “Andiamo ad incontrare una squadra che ha una guida tecnica consolidata anche se per alcuni mesi è stato fuori da quell’ambiente. Si conoscono molto bene e nelle ultime gare hanno fatto risultati importanti. In alcune partite non sono stati fortunati perché meritavano qualcosa in più. Incontreremo una squadra che si conosce da qualche anno e che ha un allenatore che è lì da qualche anno e quindi tutti questi sono motivi che ti spingono a stare molto attenti e a fare del tuo meglio”. Da parte sua il tecnico ravennate ritrova Destro e Masiello dopo lo stop per squalifica e avrà dunque solo l’imbarazzo della scelta. Proprio Destro è alla ricerca del decimo gol. “Stimolo in più? In realtà da quando siamo arrivati Destro non ha mancato un giorno di far vedere quanto sia stimolato e quanto abbia voglia di fare bene. Per me è importante che lui continui così”. (ANSA).







