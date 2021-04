Barcellona, Koeman: “Se fortunati ci riprendiamo la Liga”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 28 APR – Il Barcellona è pronto a riprendersi la vetta della Liga, dopo mesi e mesi di tribolazioni. In caso di vittoria nel recupero della 33/a giornata, in programma domani al Camp Nou (ore 19) contro il Granada, la squadra di Ronald Koeman può scavalcare in un colpo solo le due squadre di Madrid. E dire che, fino a qualche mese addietro, i blaugrana erano addirittura fuori dalla Champions. Il ruolino di marcia del 2021, con 14 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, ha rilanciato i catalani. “Non è mai presto per trovarsi in testa alla classifica – ha sottolineato l’allenatore olandese, in conferenza stampa -. Se siamo fortunati, come quando giocavo, ci prenderemo il primo posto”. Il riferimento ai successi nella Liga, conquistati dai blaugrana sul filo di lana nei confronti del Real Madrid, fra il 1992 e 1993, è chiaro: in entrambe le circostanze il sorpasso si materializzò proprio all’ultima giornata, grazie al doppio successo dei canari del Tenerife sui ‘Blancos’. “La squadra in testa alla classifica è sempre la favorita fa notare Koeman – e noi ancora non siamo in vetta”. Riguardo le voci di un’offerta del PSG a Leo Messi, Koeman è categorico: “Non mi interessano queste cose, non so cosa può esserci di vero. Per quanto mi riguarda dovrebbe chiudere la carriera a Barcellona. In questo momento l’unica cosa che conta è la partita di domani. Neymar? E’ sempre importante avere in squadra i giocatori più forti, ma lui gioca a Parigi e non con noi”. (ANSA).







