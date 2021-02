Bayern: Musiala ha scelto nazionale tedesca

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MONACO DI BAVIERA, 24 FEB – Jamal Musiala, 18 anni venerdì, uno dei grandi talenti del calcio europeo giovanile e ieri a segno con la prima squadra del Bayern contro la Lazio in Champions, ha scelto di giocare per la nazionale tedesca. Nato a Stoccarda, Musiala si è trasferito in Inghilterra all’età di sette anni ed è entrato nelle Academy di Southampton e Chelsea prima di trasferirsi a Monaco nell’estate del 2019. Avendo la doppia nazionalità, lo scorso novembre ha esordito nella nazionale inglese under 21 ma ora ha deciso di optare per la Germania, dopo averne parlato con il ct del ‘Nationalmannschaft’ Joachim Loew. “Alla fine – ha detto Musiala intervistato dal canale televisivo pubblico ARD – ho semplicemente seguito il cuore, e sento di aver fatto, al 100%, la scelta giusta. E’ come se avessi due cuori, uno per la Germania e uno per l’Inghilterra, ed entrambi continueranno a battere. La Germania è dove sono nato, l’Inghilterra dove sono cresciuto, ho cominciato a giocare al calcio e dove ho ancora tanti amici. Comunque non è stata una decisione facile”. Prima di annunciarla, Musiala ha rivelato di aver chiamato il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate per informarlo. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest