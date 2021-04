Bayern: Nagelsmann fino al 2026, un’operazione da 25 milioni

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 27 APR – Julian Nagelsmann, l’allenatore prescelto dal Bayern Monaco in sostituzione di Hans-Dieter Flick, il tecnico che è riuscito nell’impresa di riportare la squadra più titolata di Germania sul tetto d’Europa e del mondo, ha firmato un contratto di cinque anni, dunque fino al 30 giugno 2026. Un vero e proprio record per un allenatore, ma anche un segno molto chiaro di come la programmazione dalle parti di Monaco di Baviera sia un fatto concreto e prioritario. Il Bayern, per garantirsi le prestazioni dell’attuale allenatore del Lipsia – il cui nome nei mesi scorsi è stato ciclicamente accostato al Milan – non ha davvero badato a spese: l’accordo con il club dell’ex Germania Est, infatti, prevede un pagamento 25 milioni, bonus compresi. Una cifra record per un allenatore, che supera di gran lunga i 15 milioni spesi ai tempi dal Chelsea per scollare il portoghese André Villas-Boas dalla panchina del Porto. Ma anche un segno di come la dirigenza bavarese punti molto sulla competenza e metodi tattici di Nagelsmann. Il ‘suo’ Lipsia, nel corso della stagione, è stata l’unica formazione in grado di contrastare la supremazia bavarese. (ANSA).







