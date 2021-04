Bayern, Rummenigge: “Basta tensioni, restiamo uniti”

Pubblicità

(ANSA-AFP) – BERLINO, 09 APR – Al cospetto delle ricorrenti tensioni in seno al club, Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, ha esortato la direzione sportiva del club a “restare unita” e concentrarsi sul finale di stagione. “Dobbiamo restare uniti, dobbiamo lavorare in modo armonioso, leale e professionale: è quello che chiedo alla dirigenza sportiva ed è quello che ha sempre contraddistinto l’Fc Bayern”, ha ammonito Rummenigge, parlando alla Bild. Per diverse settimane, si è discusso del rapporto burrascoso fra l’allenatore Hansi-Dieter Flick e il ds Hasan Salihamidzic, a causa di un disaccordo sulla politica di trasferimento dei calciatori. L’ultimo episodio è riconducibile al mancato rinnovo, annunciato in settimana, del contratto del difensore tedesco campione del mondo 2014, Jérôme Boateng, destinato a lasciare la Baviera, dopo essere tornato protagonista in difesa proprio sotto la guida di Flick. Di fronte a queste ricorrenti tensioni, lo stesso tecnico non ha ancora confermato di voler restare anche nella prossima stagione. Flick è uno dei favoriti per la panchina della Nazionale tedesca, al posto di Joachim Löw, che lascerà dopo l’Europeo. “Questo argomento deve cessare! Non c’è bisogno di commentarlo costantemente, soprattutto perché siamo nell’ultimo quarto di stagione, siamo primi in Bundesliga con 7 punti di vantaggio e abbiamo ancora la possibilità di qualificarci per la semifinale di Champions, nonostante la sconfitta per 3-2 contro il PSG”, ha detto Rummenigge. “Servono calma e concentrazione”, ha aggiunto. Prima di trasferirsi a Parigi, per il ritorno in Champions di martedì, sabato in campionato, il Bayern affronterà l’Union Berlino. Con 7 punti di vantaggio sul Lipsia, Flick avrà l’opportunità di applicare il turn-over e di far riposare alcuni big in vista della trasferta a Parigi, dove saranno assenti Lewandowski, Gnabry e Süle. Anche Goretzka è ko. (ANSA-AFP).







