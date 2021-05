Beach soccer: visita a sorpresa di Lippi al ritiro Azzurri

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Visita a sorpresa di Marcello Lippi al raduno degli azzurri del beach soccer: “In bocca al lupo per la vostra avventura” ha detto l’ex ct. L’improvvisata dell’allenatore campione del Mondo nel 2006 è avvenuta a Viareggio dove Lippi ha incontrato Emiliano del Duca e gli Azzurri in preparazione per le qualificazioni europee e mondiali. Lippi ha seguito tutto l’allenamento e si è poi fermato a parlare con i ragazzi convocati per questo stage e poi con il tecnico del Duca. L’ex allenatore della nazionale di calcio è un appassionato di beach soccer e ha detto di aver seguito tutte le partite del Mondiale 2019: “Non smetterò di seguirvi – ha detto Lippi – e a tutti voi un forte in bocca al lupo per le vostre prossime avventure agonistiche”. Ufficializzate intanto le le date delle qualificazioni europee e mondiali. Sarà Nazarè a ospitare le gare: la piccola cittadina portoghese a partire dal 17 fino al 27 giugno, sarà teatro delle due competizioni. Gli Azzurri si cimenteranno con le migliori formazioni del continente per qualificarsi alle fasi finali dell’Europeo: saranno le prime 12 squadre del ranking europeo ad affrontarsi (nell’ordine, Portogallo, Svizzera, Russia, Spagna, Ucraina, Italia, Francia, Bielorussia, Germania, Turchia, Polonia e Azerbaijan) e solo 8 staccheranno il pass per la fase finale dell’Europeo, che si svolgerà a Figueira da Foz (POR) dall’8 al 12 settembre. Negli stessi giorni (17-19 giugno), si svolgerà la fase preliminare continentale del World Qualifier, dedicata alle squadre nazionali oltre il dodicesimo posto del ranking europeo. Le prime 5 fra queste entreranno a far parte delle 16 compagini nazionali – di cui l’Italia fa già parte – che si daranno battaglia dal 24 al 27 giugno, a caccia dei 4 posti disponibili per le fasi finali del Mondiale che si svolgerà a Mosca dal 19 al 29 agosto. (ANSA).







