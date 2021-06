Belgio: De Bruyne in ritiro, ma salterà esordio

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA-AFP) – BRUXELLES, 07 GIU – Kevin De Bruyne ha raggiunto il ritiro del Belgio dopo aver subito un piccolo intervento chirurgico al viso per l’infortunio subito nella finale di Champions League, ma la sua presenza alla prima partita di Euro 2020, contro la Russia, è in dubbio, ha annunciato il ct, Roberto Martinez. “Kevin si è unito al gruppo e questa è una notizia fantastica. Sembra pronto, sembra fresco e solo vederlo entrare in sala da pranzo è stato un vero momento clou della giornata”, ha detto Martinez in conferenza stampa. Il regista del Manchester City ha subito sabato scorso “una piccola operazione” al viso dopo aver riportato fratture al naso e all’orbita dell’occhio sinistro in uno scontro con Antonio Ruediger del Chelsea. Martinez ha ammesso che De Bruyne potrebbe faticare ad essere pronto a giocare sabato prossimo: “Al momento non conto su Kevin per la prima partita, ma è troppo presto per decidere” quando sarà in grado di giocare. Il Belgio, che venerdì si recherà a San Pietroburgo, affronterà anche la Danimarca a Copenaghen il 17 giugno e la Finlandia, di ritorno in Russia, il 21 giugno. (ANSA-AFP).







Go to Source

Tweet Share Pinterest