Belgio: Martinez “è deciso, omaggeremo Eriksen”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 16 GIU – “Vogliamo mandare un messaggio a Eriksen: speriamo di rivederlo presto in campo, e soprattutto in salute. Per questo, come ha detto Lukaku, vogliamo celebrarlo a inizio partita. Ma sarà un match importante, sia per noi che per la Danimarca. Il calcio non è lo stesso senza Eriksen, speriamo in una buona ripresa. Romelu avrebbe voluto fargli visita, ma ora la priorità va alla famiglia”. Dopo il suo attaccante, anche il ct del Belgio Roberto Martinez spiega che domani la sua squadra renderà omaggio al numero 10 della Danimarca, dopo quanto gli è successo. Così al 10′ il match si fermerà per il tempo di un applauso collettivo dei giocatori in campo e del pubblico del Parken di Copenaghen. Parlando della partita, Martinez spiega che “Witsel sarà coinvolto”, in riferimento al centrocampista reduce da un infortunio al tendine d’Achille. “Da quando si è allenato con noi, ha sempre reagito bene – aggiunge il ct del Belgio – Eden Hazard ha risposto bene, sta tornando ai suoi livelli. Il prossimo passo è tornare a giocare 90′, ma non so quando succederà. Sicuramente contro la Danimarca giocherà di più”. Martinez confermato poi che l’Europeo è finito per Timothy Castagne dopo la doppia frattura subita all’orbita oculare: “Ha bisogno di quattro settimane per riprendersi completamente”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest