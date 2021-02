Bellugi:Inter “combattente in campo e nella vita,ciao Mauro”

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 20 FEB – “Oggi ci lascia un grande uomo, un grande calciatore, un grande Interista: ciao Mauro”. Così l’Inter, in un tweet, ha voluto rendere omaggio a Mauro Bellugi, ex difensore nerazzurro scomparso oggi a 71 anni. “Se il calcio è così amato è perché quando le storie del campo diventano storie di vita i calciatori non sono solo campioni ma degli esempi. Mauro Bellugi per il calcio e per l’Inter è stato questo: un combattente, un compagno di squadra fedele, un avversario stimato”, si legge nel ricordo dell’Inter sul proprio sito con cui il club nerazzurro ha reso omaggio all’ex difensore scomparso oggi. “Il suo spirito da guerriero l’ha accompagnato sempre, dalle battaglie per diventare ‘grande’ a quelle più difficili che hanno caratterizzato l’ultimo periodo della sua vita – prosegue il club -. Aveva compiuto 71 anni il 7 febbraio e fino all’ultimo ha voluto lasciare al mondo un messaggio di forza e di speranza, ha raccontato il bello del calcio e della vita, quella per cui vale la pena lottare ed è stato ripagato dall’abbraccio di tutti, dei suoi tifosi, dei compagni, degli avversari e delle persone che hanno riconosciuto in lui quell’esempio di vita che oggi più che mai diventa prezioso”. “Nella sua storia c’è forza, determinazione, allegria, amore e speranza. Ciao Mauro”, conclude l’Inter nel suo omaggio a Bellugi. (ANSA).







