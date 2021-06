Bonucci, segreto Italia? testa leggera e cuore caldo

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – “Quando cominci questa avventura, un po’ d’emozione c’è e ti genera la voglia di giocare. La partita di apertura me la immaginavo così, e l’abbiamo realizzata”. Così Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport, commenta il successo dell’Italia sulla Turchia e le sensazioni che ha provato in campo. “Ma questa è la prima tappa di un lungo percorso – dice ancora Bonucci -, quindi piedi per terra e grande umiltà. Qui le partite sono ravvicinate e gli altri ci conosceranno sempre di più. Ma siamo consapevoli che con quello che abbiamo messo in campo stasera, ce la giochiamo con tutti”. Qual è stato il segreto di questa Italia? “Ci siamo detti nello spogliatoio – risponde il difensore azzurro – che dovevamo avere testa leggera e cuore caldo, pieno di passione, cattiveria agonistica e voglia di fare al massimo ciò che sappiamo”. “Con tutta questa gente intorno è tutto un altro calcio – sottolinea Bonucci -, il cuore che abbiamo noi italiani, è sempre acceso. Ora prendiamo le cose positive, cancelliamo il resto e pensiamo alla prossima partita”. (ANSA).







