C.Italia:Atalanta e Lazio si ritrovano dopo finale 2 anni fa

(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Tornano a sfidarsi in Coppa Italia Atalanta e Lazio, a distanza di due anni dalla finale vinta dai biancocelesti nel 2019. In palio c’è un posto in semifinale contro la vincente di Napoli-Spezia e, per gli esperti di Sisal Matchpoint, i nerazzurri si prenderanno la rivincita: la squadra di Gasperiniè favorita nei 90 minuti, a 1.85, si sale a 3.75 per il blitz dei capitolini al Gewiss Stadium, il pareggio è a 4.10. Impegno decisamente più agevole per la Juventus, i bianconeri incontrano la Spal, squadra del campionato cadetto ma che ha già eliminato due squadre di Serie A, nell’ordine Crotone e Sassuolo. Il pronostico è però tutto sbilanciato a favore dei bianconeri, avanti sia nei 90 minuti, a 1.20, che nel passaggio turno, a un rasoterra 1.06. L’impresa dei ferraresi allo Stadium vale ben 13 volte la postae la conquista della semifinale 9.25. Nove scommettitori su 10 credono nella Juventusin semifinale. Toccherà infine al Napoli chiudere i quarti di finale con lo Spezia. Gli azzurri, in campionato, sono stati battuti dai liguri in casa ma stavolta la squadra di Italiano sembra avere poche chance: la vittoria del Napoliè a 1.30, si sale a 10.00 per il bis dello Speziaal Maradona, il pareggio èa 5.50. Gli azzurri sono favoriti anche per la conquista della semifinale, a 1.11. D’accordo l’80% degli scommettitori. (ANSA).







