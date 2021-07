Cagliari al lavoro, tamponi e prime corse

Pubblicità

(ANSA) – CAGLIARI, 07 LUG – Cagliari al via. Ma ancora tutto da costruire: le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno i giocatori chiave della nuova stagione tra Nainggolan sempre più vicino e Godin, Simeone e Nandez sempre più lontani. In mezzo c’è Cragno, che al momento rimane visto che a partire, da un momento all’altro, dovrebbe essere Vicario. Per ora si parte così: 25 i convocati. Unico assente, ma giustificato, il difensore polacco Walukiewicz: arriverà domani. Oggi la giornata è iniziata, come da programma, con i test sanitari: tamponi, esami sierologici e prelievi ematici. Ad accogliere la squadra ad Asseminello l’ad, Carlo Catte. I rossoblù, a piccoli gruppi, hanno svolto quindi sotto la supervisione dello staff di Leonardo Semplici una serie di test atletici, divisa tra palestra e campo. Domani i rossoblù si ritroveranno al Centro sportivo per l’allenamento del mattino, a seguire il gruppo squadra si trasferirà nell’hub della Fiera di Cagliari per sottoporsi ai vaccini Covid-19. Nel frattempo il ds Capozucca e il presidente Giulini sono al lavoro per definire le ultime operazioni in vista del via al ritiro previsto per lunedì a Pejo. (ANSA).







