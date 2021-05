Cagliari: ds, ingaggio Godin pesante per le casse del club

Pubblicità

(ANSA) – CAGLIARI, 26 MAG – Il Cagliari del futuro alle prese con un ridimensionamento economico, come molti altri club. E il calciomercato dovrà tenerne conto. Parola del direttore sportivo Stefano Capozucca, all’indomani dell’incontro a tre con Giulini e Semplici che ha portato alla conferma del tecnico toscano. “Il club ha investito molto – ha spiegato Capozucca – ma anche la situazione ha determinato mancati introiti. Per carità, la società è sanissima. Ma, per fare un esempio, non potrà più permettersi un ingaggio come quello di Godin. Grande professionista e giocatore, ma è un discorso economico”. Sempre per lo stesso tipo di discorso, il Cagliari – ha detto Capozucca – non è interessato a inseguire la conferma di Rugani. Per lo stesso motivo sono complicati anche i casi Nainggolan e Sottil. Anche se per queste due situazioni le porte non sono ancora chiuse. “Abbiamo già parlato con l’Inter per Radja – ha rivelato Capozucca – e non sono minimamente interessati a venirci incontro. Con lui ho avuto sempre un rapporto molto franco, è stato uno dei protagonisti di questa salvezza. Ma non è un discorso semplice”. Sottil? “Il riscatto è molto alto – ha spiegato – dalla sua ci sono qualità ed età: valuteremo”. Capozucca non ha nascosto che potrebbero esserci uscite importanti: “Faccio un altro esempio, quello di Cragno- ha detto- di fronte a richieste adeguate potrebbe partire. C’è Vicario. E nel caso di una partenza dovremmo cercare anche un altro portiere”. Non è incedibile nemmeno Nandez. “Vogliamo trattenere i giocatori più importanti e Nandez lo è. Certo è che se arrivano certe richieste poi sono i contratti proposti a far andare via i giocatori”. (ANSA).







