Calcio: amichevoli: Fiorentina-Montevarchi 0-0

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 08 AGO – La Fiorentina non è andata oltre lo 0-0 nell’amichevole contro il Montevarchi disputata stamani allo stadio Franchi senza la presenza stavolta di pubblico e media. Dopo il successo per 4-2 ai rigori ieri sera contro l’Espanyol, Vincenzo Italiano ha rivoluzionato la formazione inserendo tutti quei giocatori esclusi o poco utilizzati nel match con gli spagnoli, fra questi Nico Gonzalez, l’unico acquisto finora fatto dal club di Commisso che ha sborsato ben 29 milioni (il colpo più costoso della storia viola) , Gaetano Castrovilli, Erik Pulgar e anche quegli elementi al centro di voci di mercato come German Pezzella, Pol Lirolo e Sasha Kokorin. Il gran caldo e i carichi di lavoro hanno condizionato la prestazione della squadra viola che comunque ha avuto diverse occasioni per passare, ma i pali hanno negato il gol. Buona comunque la prestazione di Nico Gonzalez in attesa della presentazione martedì al Circolo Canottieri. Per la Fiorentina restano aperte anche molte questioni di mercato, su tutte quella relativa a Dusan Vlahovic: il suo agente Darko Ristic, a Firenze, ha avuto contatti con la dirigenza viola, in ballo il rinnovo fino al 2026 con i viola con sostanzioso aumento di ingaggio fino a 4 milioni e clausola da 65-70 milioni o cessione e al riguardo il Tottenham appare quanto mai pronto all’assalto. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest