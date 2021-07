Calcio: Arnautovic a Bologna, visite mediche in corso

Pubblicità

(ANSA) – BOLOGNA, 27 LUG – A sette mesi di distanza da quando è iniziata la trattativa, ieri sera è sbarcato a Bologna Marco Arnautovic (32 anni), per l’entusiasmo della piazza e dei tifosi, accorsi in circa 500 in via Indipendenza ad accoglierlo all’ingresso dell’Hotel che lo ospiterà in questi primi giorni della sua nuova avventura. L’attaccante, nazionale austriaco e protagonista agli ultimi Europei, torna in Italia a distanza di 10 anni da quando vestì, all’ora talento in erba, la maglia dell’Inter del triplete di Mourinho, di cui fece parte da comparsa. A Bologna, invece, è destinato a prendere in mano le redini dell’attacco. Prima, ci sono le visite mediche da superare, iniziate in giornata. Proseguiranno domani, con i controlli cardiologici di rito alla medicina dello sport. Ultimate le visite, potranno essere sbrigate le ultime formalità con lo Shanghai e Arnautovic potrà firmare il contratto che dovrebbe legarlo al Bologna per tre anni, con opzione su una quarta stagione. Probabile che Arnautovic sosterrà il primo allenamento in gruppo tra un paio di giorni: non è quindi escluso che il nuovo colpo di mercato del Bologna possa non prendere parte parte all’amichevole con il Borussia Dortmund in programma venerdì. (ANSA).







