Calcio: Atalanta; 7-1 all’Alessandria, doppietta di Ilicic

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – BERGAMO, 11 AGO – Doppietta e ovazioni del pubblici presente per Josip Ilicic nel 7-1 con cui l’Atalanta ha battuto l’Alessandria neopromossa in B degli ex Marconi e Mora nell’amichevole disputata al Gewiss Stadium di Bergamo aperto al 50 per cento della capienza (2.331 paganti, per un incasso di 14.970 euro) ai possessori di Green Pass. il fantasista sloveno, che a quanto pare non lascerà Bergamo, si è esibito in una prova pimpante, comprensiva della doppietta al 20′ e al 44′ del primo tempo di sinistro a giro su assist sempre di Miranchuk. Gli altri gol prima dell’intervallo sono di Scalvini (13′), ribadendo sottomisura di sinistro dopo il diagonale in corsa di Piccoli parato da Russo su filtrante di Pezzella, e tap-in di Pasalic per il 3-0 alla mezzora, Arrighini di testa con l’aiuto del palo a correzione della palla da destra di Mustacchio (42′). Nella ripresa Giorno (4′) impegna Musso da fuori, poi il neo entrato Muriel (6′) trasforma il rigore concesso per il contatto Ba Abou-Pessina. Gosens (11′) appoggia in rete sfruttando l’assist dal fondo di Zapata, in campo dal 14′ come Muriel e Malinovskyi che sembra aver superato i postumi dell’ernia addominale, e infine Toloi (37′) insacca dalla riga di porta il servizio da destra del colombiano. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest