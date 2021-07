Calcio: Atalanta; Romero conteso tra Tottenham e Barcellona

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Il centrale argentino dell’Atalanta, Cristian Romero, è uno dei nomi più gettonati di questo calciomercato. Dopo un’annata da incorniciare, conclusasi con la vittoria della Coppa America con l’Argentina, su di lui hanno messo gli occhi big del calibro di Barcellona e Tottenham, pronte a scatenare un’asta per accaparrarselo. Gli Spurs si sono mossi concretamente, Paratici è un estimatore della prima ora di Romero, fu infatti proprio il ds a prelevarlo dal Genoa per portarlo alla Juventus. Il club inglese, dopo Gollini, ha buone chance di chiudere un altro affare con l’Atalanta: per gli esperti di Sisal Matchpoint infatti, il Tottenham è la destinazione più probabile di Romero, a 1,80. L’Atalanta però, potrebbe anche provare a tenere il suo gioiello, l’opzione di un altro anno a Bergamo è a 2,75. La concorrenza per Romero è tanta, nella corsa per l’ex centrale della Juventus è piombato infatti anche il Barcellona. Il club catalano ha presentato un’offerta ma le chance dei blaugrana salgono a 6,00. Tra le squadre interessate a Romero, figurano anche il Manchester United a 9,00, il Chelsea, a 16,00, e il Liverpool, a 20,00. (ANSA).







