Calcio: B2B Udinese con Ceo Ryanair e Amadeus

(ANSA) – UDINE, 15 MAR – Un centinaio tra aziende e istituzioni hanno partecipato alla seconda edizione del B2B Lab di Udinese Calcio. Un Networking Summit con l’Udinese come minimo comune denominatore per intessere nuove business relations e favorire un interscambio tra i partner locali, nazionali ed internazionali del club bianconero. “Siamo felici di essere partner di Udinese – le parole del Ceo di Ryanair, air mobility partner di Udinese Calcio, Eddie Wilson – Abbiamo molto in comune, soprattutto sull’aspetto della sostenibilità ambientale: so che avete fatto molti progressi nel vostro stadio, compresa la riduzione dei rifiuti in plastica e noi saremo “plastic free” a bordo dei nostri aerei entro il 2023. Il nostro rapporto con l’Udinese è nato da questo momento difficile: avevamo gli aerei, bisognava andare alle partite di calcio e preservare le vostre bolle anti-Covid. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con l’Udinese e, in generale, di investire in Italia”. A chiudere i lavori è stato il presentatore televisivo Amadeus: “Ci sono differenze tra il mondo del calcio e quello dello spettacolo – ha ricordato – ma, secondo me usare il mondo del calcio come esempio quando parli del mondo dello spettacolo è molto efficace. Le società devono spettacolarizzare lo stadio, ci deve essere un utilizzo quotidiano della struttura proprio come a Udine. In questo anno difficile, continuare ad andare avanti era la cosa primaria. Saltare Sanremo, ad esempio, avrebbe comportato un danno economico, televisivo, di immagine per il Festival e negato al pubblico 5 serate di intrattenimento”. (ANSA).







