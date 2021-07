Calcio: Barone, speriamo presto accordo con Vlahovic

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 26 LUG – “Speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui”. Così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone commentando ai microfoni del Tgr Toscana la trattativa in corso con Vlahovic per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023: sul tavolo, per frenare l’assalto di club ricchi e prestigiosi come il Tottenham (e non solo), un nuovo accordo più lungo di tre anni ed economicamente più sostanzioso, con l’inserimento di una clausola intorno ai 70 milioni di euro. “Dusan è un giocatore della Fiorentina, è molto importante e continuiamo a parlare ogni giorno” ha aggiunto il dirigente viola prima di lasciare il ritiro di Moena dove la squadra guidata da questa stagione da Vincenzo Italiano sta svolgendo la preparazione. “Siamo consapevoli che ripartiamo tutti da zero e di essere legati ai risultati – ha detto ancora Barone – abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo sistema di gioco, dobbiamo e vogliamo fare bene. E’ stato importante e diretto il confronto con i tifosi, la Fiorentina gioca per loro”. Quanto all’iniziativa legale mossa da Giancarlo Antognoni dopo la separazione dal club il dg per adesso non ha commentato: la società si riserva di rispondere fra qualche giorno con un atto altrettanto formale. (ANSA).







