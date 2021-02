Calcio: Bayern pensa già a Lazio, perde con Eintracht

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Dopo il rocambolesco pareggio con il Bielefeld di mercoledì scorso, il Bayern Monaco perde sul campo dell’Eintracht Francoforte. Il match di Bundesliga finisce infatti 2-1 per i padroni di casa, con i biancorossi di Flick che ora rischiano di ritrovarsi il Lipsia a -2, se domani las quadra targata Red Bull dovesse vincere contro l’Hertha. Forse il Bayern era già con la testa al match di Champions di martedì prossimo a Roma contro la Lazio, così ne ha approfittato l’Eintracht rivelazione del campionato, che ora è terzo in classifica a quota 42. Al 12′ la squadra di Francoforte va in vantaggio con un rasoterra di Kamada che non perdona Neuer. Il raddoppio arriva al 31′ con Younes, ex Napoli, che infila sotto l’incrocio dei pali. I bavaresi reagiscono con Coman e Choupo-Mouting, ma prima dell’intervallo è Jovic a sfiorare il tris. Ad inizio ripresa il solito Lewandowski riesce ad accorciare le distanze sfruttando l’assist di Sanè. Dopo due parate decisive di Trapp c’è un rigore negato dal Var ai padroni di casa, poi arriva il fischio finale e parte la festa dell’Eintracht. In un’altra partita, cade il Borussia Moenchengladbach, sconfitto per 1-2 nel match casalingo contro il Magonza: ora rimane a 33 punti insieme al Dortmund. Torna invece a sorridere l’Union Berlino che passa sul campo del Friburgo per 1-0. Stesso risultato per lo Stoccarda che sconfigge a domicilio il Colonia: decide una rete di Kalajdzic al 49′. (ANSA).







