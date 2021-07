Calcio: Coppa America; Brasile e Perù in semifinale

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – La prima semifinale della Coppa America è decisa l’accesso all’atto conclusivo se lo giocheranno Brasile e Perù. A Rio de Janeiro i verdeoro non hanno avuto vita facile contro il Cile, sconfitto per 1-0 grazie alla rete al 46′ dell’ex Milan Lucas Paquetà, appena entrato al posto di Roberto Firmino. Gabriel Jesus è stato espulso 2′ più tardi per un intervento scellerato e così Neymar e compagni hanno dovuto respingere gli attacchi della Roja, che si è anche vista annullare un gol di Edu Vargas per fuorigioco. Complicata è stata anche la sfida del Perù, che per sbarazzarsi del Paraguay ha dovuto attendere fino ai calci di rigore dove ha vinto per 4-3 (3-3 dopo i supplementari). L’Albiroja è partita forte segnando all’11’ con Gustavo Gomez, autore però anche dell’autogol che ha rimesso in parità la sfida 10′ più tardi. A Gianluca Lapadula ha poi risposto Junior Alonso. All’80’ gli Incas hanno trovato la rete che sembrava decisiva, ma Gabriel Avalos ha spento le certezze del Perù al 90′, ritrovate poi durante i calci di rigore. (ANSA).







