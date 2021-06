Calcio: Coppa America, giocatori del Brasile parteciperanno

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – BRASILIA, 07 GIU – I giocatori della nazionale di calcio brasiliana hanno deciso di partecipare alla Coppa America, dopo aver minacciato di non prendere parte al torneo, che inizierà domenica prossima a Brasilia, in polemica con il via libera alla manifestazione nel Paese nonostante la pandemia di coronavirus ancora in corso. “Nel mezzo della crisi della Cbf (Confederazione brasiliana di calcio, ndr), i giocatori della nazionale decidono di giocare la Coppa America”, si legge nel titolo di copertina dell’edizione online del quotidiano O Globo. Secondo il giornale, i giocatori erano “scontenti” del presidente della Cbf, Rogerio Caboclo, che ieri è stato sospeso per 30 giorni dall’incarico dopo essere stato denunciato per molestie sessuali. Per il sito GloboEsporte, una delle questioni che ha influenzato la scelta della ‘Selecao’ è il fatto che la Coppa America servirà a preparare la squadra per i Mondiali del 2022 in Qatar. Venerdì scorso il capitano del team verdeoro, Casemiro, aveva ammesso il malcontento dei compagni e del ct, Tite, rinviando però un pronunciamento definitivo a domani, dopo la partita contro il Paraguay per le qualificazioni. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest