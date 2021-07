Calcio: da 35 anni guida l’Udinese, in A nessuno come Pozzo

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – UDINE, 28 LUG – Si celebra oggi all’Udinese uno speciale anniversario: esattamente 35 anni fa, il 28 luglio 1986, Gianpaolo Pozzo – che a maggio ha compiuto 80 anni – subentrava a Lamberto Mazza come azionista di riferimento del Club e oggi è il proprietario più longevo alla guida di un club italiano davanti a personaggi del calibro di Silvio Berlusoni, Paolo Mazza, Achille Lauro, Domenico Luzzara e Renato Dall’Ara. La formazione friulana dal 1995 milita ininterrottamente in serie A, primato che condivide soltanto con le due romane e le due milanesi. Durante la gestione Pozzo, l’Udinese ha conquistato per due volte il terzo posto, altrettante il quarto, il quinto e il sesto; tre volte il settimo, partecipando per undici volte alle coppe europee. “Ha avuto anche il merito di far abbattere il muro che impediva l’introduzione della tecnologia avanzata nel calcio – lo ha ricordato il suo Club nel giorno del recente compleanno -, poi ha fatto costruire uno stadio che è uno dei più confortevoli salotti calcistici, tanto che dal 2016 la nazionale italiana per tre volte ha giocato alla “Dacia Arena” che ha anche ospitato la finalissima degli Europei Under 21″. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest