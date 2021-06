Calcio donne:Italia sfida Olanda, Bertolini “così si cresce”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Ultime due amichevoli per l’Italia femminile, che chiude la stagione affrontando i Paesi Bassi e l’Austria. Primi nel ranking Uefa e vice campioni del mondo, i Paesi Bassi sono ospiti domani al “Mazza” di Ferrara e la ct, Milena Bertolini, si aspetta “una squadra top che si sta preparando per le Olimpiadi. Voglio che le mie ragazze si possano misurare con un certo tipo di avversario per crescere e migliorare”. “Mi aspetto quello che hanno sempre fatto vedere: una grande motivazione ed entusiasmo. Dovremo essere molto compatte, pronte a gestire bene la palla, dobbiamo avere precisione nelle giocate. Questi sono aspetti fondamentali – ha spiegato Bertolini – avere domani i tifosi accanto sarà bellissimo, è energia in più per noi. L’Italia è una Italia che sta cambiando, stanno venendo avanti giovani interessanti ed è proprio attraverso le amichevoli che cerchiamo di far fare esperienza alle giovani”. “Domani sarà bello, siamo molto contente che ci sia il pubblico questa è la prima volta che riassaporiamo queste sensazioni”, ha dichiarato la capitana, Sara Gama. Dopo l’impegno con le olandesi, lunedì prossimo è in programma la seconda e ultima amichevole delle Azzurre in questa finestra internazionale, a WienerNeustad contro le padrone di casa dell’Austria (ANSA).







