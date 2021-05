Calcio: Figc; Bertolini e Nicolato in azzurro fino al 2023

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Dopo il prolungamento del contratto di Roberto Mancini la Figc ha ufficializzato oggi il rinnovo fino all’estate 2023 dei contratti del ct della nazionale femminile Milena Bertolini, del tecnico della Under 21 Paolo Nicolato e del coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi. Hanno firmato il prolungamento del contratto anche i ct delle Nazionali di Futsal e Beach Soccer, Massimiliano Bellarte ed Emiliano Del Duca, che hanno rinnovato rispettivamente fino al giugno 2022 e all’ottobre 2021. “E’ stata una scelta di continuità, perché il progetto che abbiamo avviato qualche anno fa sta dando i risultati auspicati – le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina -; entusiasmo intorno alla maglia azzurra, maggior coinvolgimento dei tifosi, crescita dei giovani e risultati sul campo sono obiettivi che la nuova struttura del Club Italia ha già centrato, nonostante le difficoltà e i ritardi imposti dalla pandemia. Milena, Paolo, Maurizio, Massimiliano ed Emiliano godono della massima fiducia e con loro vogliamo continuare e migliorarci”. “Ringrazio il presidente Gravina per la fiducia e l’opportunità. Fa piacere proseguire questo percorso di 4 anni – ha dichiarato Milena Bertolini – che ha portato a un bellissimo Mondiale e ad una importante qualificazione europea. I prossimi due anni saranno altrettanto determinanti per continuare la crescita del movimento”. La fase finale del Campionato Europeo Under 21 sarà un atteso prologo a EURO 2020. Gli Azzurrini scenderanno in campo lunedì 31 maggio per affrontare il Portogallo nei quarti di finale del torneo continentale. “Ringrazio il presidente Gravina – le parole di Nicolato – e tutte le persone con le quali ho lavorato in questi anni per la stima, professionale e umana, che mi hanno dimostrato. Abbiamo percorso una strada fin qui ricca di soddisfazioni, nel segno della valorizzazione dei nostri calciatori e dell’intero sistema. Migliorarsi continuamente è il nostro obiettivo. E sono certo che insieme sapremo raggiungerlo”. (ANSA).







