Calcio: Figc ricorda Astori a 3 anni dalla scomparsa

(ANSA) – ROMA, 04 MAR – “Davide Astori è con noi, il suo esempio continua ad ispirarci. Delle sue tante qualità mi piace ricordare la straordinaria capacità di unire, di essere amico e avversario, ma mai nemico, di non essere mai divisivo”. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a tre anni dalla scomparsa del giocatore. Ieri al 13° minuto delle gare del 25° turno di Serie A sui maxischermi degli stadi è stata proiettata una foto dell’ex difensore della Nazionale. Astori, che giocò anche nel Cagliari e nella Roma -ricorda la Figc- “è stato convocato 58 volte in Nazionale collezionando 14 presenze e segnando anche un gol nel 2013 in Confederations Cup, nella finalina per il 3° posto con l’Uruguay” e ricorda che il 27 marzo 2018 un lungo applauso salutò il minuto di raccoglimento in sua memoria prima dell’amichevole Inghilterra-Italia, con gli Azzurri che scesero in campo con una dedica speciale sulla maglia ‘Davide sempre con noi’. Ad Astori è intitolato anche un premio speciale per il Fair Play della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio”. (ANSA).







