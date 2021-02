Calcio: Fiorentina; Commisso, prossime gare bisogna vincerle

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 09 FEB – “Ho parlato alla squadra e ho detto che dobbiamo fare delle buone partite e vincere. Nelle ultime cinque gare abbiamo perso con Inter e Napoli, ma è pur vero che abbiamo fatto sette punti. Questa media va bene, non è perfetta, ma va bene. Le prossime partite dobbiamo vincerle o quantomeno provare a farlo perché non c’è più tempo disponibile per pensare al futuro”. Lo ha detto il patron della Fiorentina Rocco Commisso, a poche ora dal suo ritorno negli Stati Uniti per gli impegni di lavoro con la sua Mediacom, in un’ intervista rilasciata ai media ufficiali del club viola. Sul futuro, il presidente ha voluto sottolineare che: “Quando tornerò spero che saremo in un’altra situazione per iniziare a programmare il futuro. In realtà la programmazione c’è stata sin dal primo giorno, magari non sono arrivati i risultati come volevano i giornalisti e come volevo io ma la programmazione c’è stata”. Nel mese trascorso a Firenze Commisso ha potuto vedere anche l’inizio dei lavori del Viola Park a Bagno a Ripoli (Firenze). Il nuovo centro sportivo della Fiorentina dovrebbe essere pronto per settembre 2022: “Pure prima di settembre – ha aggiunto il patron viola -, vogliamo arrivare lì prima di agosto. Ho fatto una scommessa con il sindaco Casini che il nostro centro sportivo sarà finito prima del tempo che impiegheranno per portare la tramvia a Bagno a Ripoli. Ci saranno oltre 400 parcheggi ed è un’importantissima opera che il Comune e la città di Firenze deve fare, quella di portare la tranvia a Bagno a Ripoli”. (ANSA).







