Calcio: Fiorentina-Virtus Verona 4-0, Italiano è soddisfatto

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Con un’altra vittoria la Fiorentina ha concluso le due settimane di ritiro a Moena, in Trentino. I viola questo pomeriggio hanno sconfitto per 4-0 la Virtus Verona che milita in Lega Pro: all’autorete nel primo tempo di Sibi sono seguiti nella ripresa i gol di Saponara, Milenkovic e Vlahovic tenuti a riposo nel test di ieri contro il Levico Terme. ”Che voto do a questo ritiro? Altissimo – ha risposto Vincenzo Italiano al termine della gara -. Ho trovato da parte di tutti grande partecipazione e disponibilità, i ragazzi sono stati stupendi da questo punto di vista, non m l’aspettavo e di questo sono felice”. Per quanto riguarda il mercato, il tecnico viola ha dichiarato: ”Alla ripresa faremo le giuste valutazioni, in questa squadra sono tutti giocatori di livello e dalla prossima settimana avremo anche i nazionali. Vedremo dove potremo migliorare ed essere ancor più competitivi, se ci sarà la possibilità lo faremo, alcune cose le abbiamo in mente”. Fra le richieste di Italiano quella di poter disporre di alternative per la fascia alla luce del suo sistema di gioco: ”Se recuperato, Callejon può essere una freccia a disposizione, ne abbiamo parlato con i dirigenti, dobbiamo avere almeno cinque esterni, serve gente fresca perché spenderemo molte energie”. Poi un pensiero sulla Roma di José Mourinho, che la Fiorentina affronterà alla prima di campionato: ”E’ una squadra fra le più forti, sta disputando amichevoli importanti, noi cercheremo di farla soffrire come proveremo a fare contro tutte avversarie. Prima però dovremo affrontare l’impegno di Coppa Italia”. (ANSA).







