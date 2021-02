Calcio: Genoa; Ballardini, Inter è la più forte tra le forti

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 27 FEB – “Andiamo ad affrontare la squadra che per me è la più forte tra le forti del nostro campionato”. L’allenatore del Genoa Davide Ballardini non ha dubbi alla vigilia della trasferta di Milano contro la capolista Inter. “Giocheremo contro i più bravi – ha spiegato -. È una partita in cui vai a confrontarti contro giocatori di grandissimo spessore fisico e tecnico. C’è la voglia, e l’ho vista in tutti i miei, di andare a San Siro e confrontarsi contro la squadra più forte del campionato. Sarà importante che il Genoa domani faccia una bella prestazione, perché siamo convinti che se noi faremo una bella gara, poi il premio arriverà. Il nostro obiettivo è quello di fare una bella partita”. Il Genoa dopo l’Inter avrà il derby e la Roma ancora in trasferta, tutto in una settimana. Le scelte di formazione non terranno però conto di queste gare né dei tre diffidati a rischio squalifica (Destro, Masiello e Ghiglione). “Chiaro che facciamo delle valutazioni e sappiamo di avere poi le altre sfide a partire dalla gara con la Sampdoria, ma dobbiamo pensare ad una gara per volta. Terremo conto delle possibili ammonizioni ma nelle scelte saremo più attenti ad altri aspetti”. (ANSA).







