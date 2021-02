Calcio, Genoa: Criscito prova il recupero per sfida col Verona

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 17 FEB – Prove di recupero per Mimmo Criscito, costretto nell’ultimo turno ad uscire dopo pochi minuti per un trauma distorsivo alla caviglia e in dubbio per la sfida di sabato prossimo con il Verona. Il capitano del Genoa oggi ha lavorato al Signorini tra accelerazioni, slalom e decelerazioni con buoni riscontri. Sarà valutato ancora nei prossimi giorni ma crescono le possibilità che possa tornare disponibile e dunque titolare per l’anticipo di sabato contro i gialloblù guidati dall’ex tecnico Juric. Verona che tra l’altro annovera tra le proprie fila moltissimi ex rossoblù, oltre all’allenatore croato. In ultimo Stefano Sturaro che nel mercato di gennaio è passato in Veneto con la formula del prestito andando ad aggiungersi a Veloso, Gunter, Lazovic, Salcedo e Favilli. Pochi i dubbi intanto per Ballardini che con l’eventuale recupero del suo capitano avrebbe praticamente l’intera rosa al completo. Tra questi Shomurodov, pronto a riprendersi il posto al fianco di Destro in attacco, con Pandev che dopo due gare da titolare dovrebbe tornare in panchina. Rientrerà da squalifica Badelj a centrocampo e Rovella dovrebbe tornare in panchina. (ANSA).







