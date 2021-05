Calcio: Genoa; la grande festa sul pullman nella notte

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 13 MAG – Grande festa nella notte sulla Freccia Rossoblù, il pullman del Genoa di ritorno da Bologna dove ha conquistato la matematica permanenza in serie A. Trascinati da Mattia Perin in versione capo Gradinata i giocatori hanno intonato cori e festeggiato l’impresa. Il tutto filmato e trasmesso su instagram da Criscito, indisponibile in campo, ma presente a Bologna. “Niente proclami, niente racconti su quanto di bello ci sarebbe da dire su questo gruppo, obiettivo raggiunto ed un grande applauso a questo meraviglioso gruppo di persone strepitose. Vamooooooooos ” ha scritto Perin. ” Ho sofferto tanto da fuori in queste ultime partite ma credevo ciecamente in questo gruppo-sono state le parole di Criscito-. Ero sicuro di poter festeggiare questa salvezza già stasera. Le facce dei miei compagni prima della partita dicevano tutto..c’era voglia di conquistare questa vittoria e di conseguenza una salvezza che a inizio anno pochi ci credevano. Noi abbiamo sempre lavorato al massimo con alti e bassi ma senza mai mollare.. questo è lo spirito da GRIFONE”. Per il Genoa il prossimo sarà il quindicesimo campionato consecutivo di serie A, un record per il club più antico d’Italia. (ANSA).







