Calcio: Guardiola ‘tecnico dell’anno’ per i colleghi inglesi

(ANSA) – ROMA, 24 MAG – Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è stato votato allenatore dell’anno dall’associazione che riunisce i colleghi inglesi, la League managers association. Una scelta non difficile, visto che il catalano ha portato il City al terzo titolo di Premier League in quattro anni, oltre ad avere vinto la coppa di Lega ad essere in procinto di giocare la finale di Champions League contro il Chelsea, sabato prossimo. “Sono lieto di vincere il premio Manager of the Year per la seconda volta – ha detto Guardiola, già premiato nel 2017-18 -. Per me è un trofeo speciale perché si viene votati dai colleghi allenatori. Un premio così è possibile solo se un allenatore è circondato da professionisti di alto livello e i miei giocatori sono stati fantastici: la loro dedizione e professionalità non sono mai venute meno, anche in una stagione che è stata la più impegnativa che abbiamo mai affrontato. Lo stesso vale per il mio staff”. Un premio speciale è andato a Steven Gerrard, i cui Rangers sono rimasti imbattuti per tutta la stagione della Premiership scozzese. (ANSA).







