Calcio: Hernandez; felice al Milan, voglio restare qui

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 23 MAR – “Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia i compagni, che i tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, semplicemente non vuoi andartene. Voglio restare ancora a lungo”. Come un fiume in piena Theo Hernandez, terzino del Milan, con un passato al Real Madrid, parla di sè al quotidiano sportivo spagnolo As. E confessa: “lasciare Madrid è stata la cosa migliore per me” ricordando tempi nei quali stentava a trovare spazio. In rossonero è stato subito protagonista, 72 presenze, 12 gol, non male per un terzino. “Maldini volle incontrarmi, fu un incontro molto bello, disse che sarei potuto diventare uno dei tre migliori terzini al mondo. Fa piacere che una leggenda come lui lo dica, ma allo stesso tempo mi fa venire voglia di continuare a lavorare sodo. È quello che sto facendo”. In campionato l’Inter è prima con 6 punti di vantaggio, ma Hernandez crede nella rimonta, “c’è ancora molto da fare. L’Inter ci è sfuggita un pò, ma lotteremo fino alla fine. Possono ancora perdere o pareggiare partite, i campionati girano molto”. I miei sogni futuri? Essere il migliore al mondo nel mio ruolo e vincere con il Milan”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest