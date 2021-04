Calcio: Ics; riqualificato stadio comunale Casal di Principe

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 24 APR – Lo stadio comunale di Casal di Principe torna a vivere dopo un anno dall’avvio dei lavori di riqualificazione. Il finanziamento di un milione di euro da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso la concessione di un mutuo al Comune a tasso zero, ha reso possibile il rifacimento del manto in erba sintetica di ultima generazione, l’ammodernamento della pista di atletica leggera e degli spogliatoi e una nuova recinzione. Una ristrutturazione a tempo di record, considerata la complessa situazione sanitaria, che consentirà agli appassionati casalesi di poter riabbracciare lo storico impianto sportivo dedicato alla memoria di Angelo “Peppino” Scalzone, campione olimpico nel tiro a volo ai Giochi di Monaco del 1972. Un fiore all’occhiello per il territorio e punto di riferimento per tutti gli sportivi e gli appassionati che potranno tornare a praticare sport in un impianto sicuro e moderno, che diventerà centro di aggregazione e socialità per poter rivivere quelle emozioni che solo lo sport è in grado di regalare. Un risultato che conferma ancora una volta la sinergica collaborazione tra l’Istituto per il Credito Sportivo e gli Enti Locali, che in collaborazione con l’ANCI, ha consentito l’avvio di oltre 2000 cantieri, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva in impianti sicuri, efficientati e sostenibili. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest