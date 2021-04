Calcio: Inter al match point, Atalanta in piena corsa

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 30 APR – Domani pomeriggio allo Scida di Crotone, l’Inter si gioca il primo dei cinque matchpoint per vincere lo scudetto. I ragazzi di Conte, forti di ben 11 punti di vantaggio sull’Atalanta, provano a chiudere i giochi al primo colpo nel più classico dei testa-coda contro la squadra calabrese che, contemporaneamente, potrebbe salutare la Serie A. L’Atalanta di Gasperini proverà a tener vivo il campionato facendo visita a un Sassuolo sempre da non sottovalutare. Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono un successo dell’Inter a 1,22, rispetto all’impresa dei padroni di casa quotata a 12 con il pareggio che si gioca a 6,50. Nerazzurro nettamente favorito anche in Sassuolo-Atalanta, con la squadra di Gasperini vincente a 1,50, con i padroni di casa in quota a 6,00 mentre per il pareggio si scende a 4,50. Il Napoli, terzo, vuole mantenere la posizione e parte con i favori del pronostico, a 1,80, rispetto a un Cagliari in grande forma, vincente però a 8,00. Dovrebbe essere una domenica sia per la Juventus, data a 1,47, contro l’Udinese, i cui tre punti si giocano a 6,50, che per il Milan il quale cerca di evitare la terza sconfitta consecutiva. L’avversario di turno è il Benevento di Inzaghi in piena involuzione: il successo rossonero è a bassa quota, 1,33, contro l’impresa sannita che pagherebbe 9 volte la posta. La Lazio, che continua a sognare la Champions, ospita il Genoa dell’ex Ballardini: i tre punti, dati a 1,38, non dovrebbero sfuggire contro i liguri il cui blitz all’Olimpico si gioca a 8,00. (ANSA).







