Calcio: Inter; Marotta ‘Hakimi-Psg entro un giorno’

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – “Hakimi-Psg? Siamo in una fase conclusiva, in dirittura d’arrivo. Ci sono delle formalità da concretizzare ma questa è la normalità per operazioni con l’estero. Penso che nel giro di un giorno si possa arrivare alla conclusione”. Lo ha detto l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta, parlando ai microfoni di Sky Sport. “E’ un trasferimento doloroso per noi, ma come amministratore delegato del club ho l’obbligo di interpretare quelle che sono le linee guida della proprietà”, ha aggiunto. “Altre cessioni dopo Hakimi? E’ normale che la società tenda a confermare tutti i suoi giocatori, solo nel cui questi manifestassero l’intenzione di andar via se ne parlerà – ha aggiunto Marotta in occasione dell’apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini che per il secondo anno di fila ospita l’evento, organizzato da Master Group Sport e Adise, l’Associazione dei Direttori Sportivi, in collaborazione con Regione Emilia Romagna – La conclusione dell’operazione Hakimi ci consentirà quantomeno di respirare un pochino. Vorremmo tanto non dover vendere altri giocatori e mantenere l’organico che ci ha dato grandi soddisfazioni”. L’Inter è al lavoro anche per trattenere i migliori, in primis per rinnovare il contratto di Lautaro Martinez. “Sono iniziati piccoli approcci di rinnovo del contratto – ha raccontato Marotta -.Lui e tanti altri sono giocatori giovani su cui punta l’Inter per il futuro. Non è una impresa facile in un mondo difficile come quello di oggi, però abbiamo l’obbligo di difendere il patrimonio storico di questo club”. (ANSA).







