Calcio: Juve;Paratici “mercato di opportunità,non necessità”

(ANSA) – ROMA, 24 GEN – “Non abbiamo necessità, il mercato di gennaio è fatto di opportunità. Stiamo alla finestra e vediamo se succederà qualcosa che ci può interessare”. Il Managing Director dell’Area Football della Juventus, Fabio Paratici parla così del mercato bianconero. “Kulusevski è un giocatore giovane e spesso ce ne dimentichiamo. Ha grande valore e noi crediamo molto in lui” ha aggiunto il dirigente della Juve ai microfoni di Dazn, che ha parlato anche del momento attuale della squadra. “C’è stata un’altalena di emozioni, dalla sconfitta con l’Inter in campionato alla vittoria in Supercoppa contro il Napoli. Le parole di Chiellini dopo l’Inter su fame e determinazione? Abbiamo un gruppo di giocatori in cui i più anziani conoscono bene l’ambiente e quando parlano non lo fanno mai a caso – ha concluso Paratici -. Il campione quando è ferito ha dentro qualcosa di diverso, ed è difficile da affrontare. Non penso che oggi dovremo per avere una consistenza maggiore o minore. Giochiamo ogni tre giorni, e cerchiamo sempre di interpretare le partite al meglio. Ci siamo quasi sempre riusciti, ma in un paio di occasioni come contro l’Inter non abbiamo fatto bene”. (ANSA).







