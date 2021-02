Calcio: Lazio; Immobile,’sfida a Bayern per noi è un premio’

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 22 FEB – “È giusto considerare questa sfida un premio. Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni. Ovviamente sarà una partita difficilissima. Cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ai microfoni della Uefa alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League allo stadio Olimpico contro il Bayern Monaco. Una sfida nella sfida sarà quella tra il bomber partenopeo e il polacco Robert Lewandowski, un remake del duello a distanza della scorsa stagione per la vittoria della Scarpa d’Oro: “Che cosa mi piace di più di Lewandowski? Che non è mai soddisfatto – ha proseguito Immobile – Ogni anno cerca di migliorare e di superare i suoi limiti, anche se è già un giocatore eccezionale. È un attaccante completo. Credo che attualmente sia il centravanti più forte del mondo, quindi dovremo stare molto attenti. È stato incredibile batterlo nella Scarpa d’Oro. Sfidare grandi giocatori come lui e Ronaldo mi rende molto felice”. (ANSA).







