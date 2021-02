Calcio: Lazio; Inzaghi “troppe assenze, difficile turnover”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – “Con così tante defezioni penso che fare turnover sia difficile. Siamo contenti di affrontare martedì la miglior squadra al mondo (il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions, ndr) ma il mio pensiero va alla Sampdoria”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match ontro la Sampdoria all’Olimpico. Biancocelesti in emergenza in difesa a causa della squalifica di Hoedt e l’assenza forzata di Radu per l’operazione all’ernia inguinale di ieri. “Abbiamo defezioni ma ci siamo abituati in questi anni – ha spiegato Inzaghi – Cercheremo di fare necessità virtù: c’è Musacchio, c’è Parolo che in quel ruolo ci ha giocato parecchie volte. È un’annata in cui in difesa siamo spesso in emergenza. Conterà la voglia e l’aggressività che i ragazzi metteranno in campo”. “Domani – ha aggiunto Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Channel – sarà una partita molto, molto complicata, contro un avversario in salute, con un allenatore (Claudio Ranieri, ndr) tra i più bravi in circolazione con grandissima esperienza e che farà di tutto per crearci problemi come all’andata. La nostra striscia di 6 vittorie consecutive si è interrotta a Milano, dove avremmo meritato di più. Abbiamo fatto un’ottima gara ma condita da errori ed episodi”. (ANSA).







