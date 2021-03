Calcio: Lega B e Libera per Giornata Memoria contro le mafie

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Anche le squadre di Serie B parteciperanno alla Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che cade il 21 marzo 2021. E lo farà, in occasione della 30ma giornata di campionato, attraverso l’iniziativa denominata ‘Lo sport non vi dimentica’ promossa da Libera. Nelle scorse settimane – si legge in una nota- “l’incontro tra il presidente della Lega B, Mauro Balata, e quello di Libera, Don Luigi Ciotti, ha messo le basi per portare avanti una collaborazione per rafforzare la sfida alla mafia attraverso l’impatto che lo sport, e in particolare la Serie B, che è sempre più radicata nei territori italiani e nei giovani, può avere sul panorama nazionale”. Sabato prossimo, i capitani delle squadre della Serie B scenderanno in campo con una speciale maglietta con la scritta “Lo sport non vi dimentica” che richiama lo slogan dell’iniziativa. Questo messaggio sarà veicolato anche attraverso i canali social della Lega e dei club cadetti e su quelli dei licenziatari televisivi che daranno quindi risalto alla campagna. ‘Ricordo, conoscenza, impegno e legalità. È importante testimoniare il valore e il significato delle migliaia di vittime causate dalla mafia – dice il presidente Mauro Balata – soprattutto in un momento dove le fragilità delle persone diventano terreno fertile per la malavita e la corruzione. La testimonianza del calcio, e in particolare della serie B, con la sua portata mediatica e il suo rapporto diretto con i territori e con i tifosi, può e deve fare molto”. (ANSA).







