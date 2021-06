Calcio: Lega Pro, Palermo vince la prima eSerieC

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 16 GIU – La “eSerieC 2021” si è conclusa con la vittoria di “King_Carmelo58”, che ha portato il Palermo eSports al trionfo dopo 8 vittorie su 8 partite. Il torneo, diffuso sui canali twitch di Lega Pro, è andato oltre i 1.500 utenti unici, risultato positivo, considerando che la eSerieC ha rappresentato la prima occasione con cui Lega Pro e i suoi club si sono inseriti all’interno del mercato degli eSports. Ad affrontare King_Carmelo58 in finale è stato “G3ims___”, che con la maglia del Novara ha vinto la medaglia di argento. Il Palermo, dopo aver dominato il girone di qualificazione con 20 gol fatti e 5 subiti, si è trovato ai quarti di finale “ZaanarK”, giocatore del Monopoli, e nel turno successivo “NeroZio88”, della Viterbese. Quest’ultimo è stato l’unico player che è riuscito a dare del filo da torcere al giocatore del Palermo, uscendo dalla semifinale sconfitto per 2 a 1. Nell’altra semifinale, invece, G3eims___ ha avuto la meglio di “Flaviomilan4” per l’Avellino. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è complimentato così con le squadre: “Congratulazioni al Palermo, che ha selezionato un eplayer forte e dinamico, e a tutti i team che hanno preso parte ad un progetto nuovo e avvincente. Sono consapevole che questi tornei richiedono tempo e sforzi, ma solo attraverso la partecipazione a queste iniziative e la costanza delle attività digitali riusciremo ad aprirci un varco per dialogare con i più giovani”. (ANSA).







