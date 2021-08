Calcio: Ligue accoglie Messi, giorno storico per la Francia

Pubblicità



(ANSA) – ROMA, 11 AGO – “L’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain è un evento globale. Questa è una giornata storica per il calcio professionistico francese e per la Ligue 1”. Usa toni trionfalistici Vincent Labrune, presidente della Ligue de football professionnel, commentando l’ultimo colpo del club parigino. “Lionel Messi è una leggenda del calcio che, insieme a Pelé e Maradona, scrive la storia del nostro sport. È una grande opportunità per i tifosi francesi e per tutti gli appassionati di calcio poter vedere il miglior giocatore del mondo giocare nei nostri stadi o in televisione – ha dichiarato Labrune in una nota sul sito della Lfp -. Questa è anche una notizia straordinaria per l’esposizione internazionale della Ligue 1. L’arrivo di Lionel Messi aumenterà l’attrattività e la visibilità del nostro campionato in tutti i continenti. L’ingaggio di Lionel Messi offre anche le maggiori speranze per il Paris Saint-Germain in Champions League e, a sua volta, per tutto il calcio francese alla ricerca di un ranking Uefa migliore”. Il presidente della Lfp ha così elogiato la “strategia dei vertici del Paris Saint-Germain, che ha permesso al club parigino di diventare in dieci anni una delle più grandi franchigie dello sport mondiale. A nome del calcio professionistico francese, ringrazio Nasser Al-Khelaifi per aver reso possibile questo sogno. Messi è magico”. (ANSA).







