Calcio: Llorente è dell’Udinese

(ANSA) – TRIESTE, 28 GEN – L’Udinese Calcio ha annunciato l’acquisto di Fernando Llorente, attaccante spagnolo proveniente dal Napoli. Il giocatore ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2022. Calciatore dal curriculum di altissimo livello e dal palmares formidabile (campione del mondo 2010 e campione d’Europa 2012 con la Spagna, una Europa League, 2 scudetti, 2 coppe Italia, 1 Supercoppa italiana), arriva per rinforzare la formazione bianconera. Llorente, nato a Pamplona il 26 febbraio 1985, si è formato calcisticamente all’Athletic Bilbao con cui ha debuttato in Liga nel gennaio 2005 dove, tre giorni dopo, ha realizzato una tripletta in Copa del Rey. Dopo una grande carriera, Llorente approda in Italia, alla Juventus, nel 2013 dove resta poco più di due stagioni segnando 27 gol in 92 partite. Tornato in Spagna, al Siviglia, per un anno, nel 2016 vola in Premier indossando la maglia dello Swansea con cui segna 15 gol in 33 partite di campionato; poi si trasferisce al Tottenham per due stagioni (66 partite e 13 reti). Nell’estate 2019 accetta la chiamata del Napoli (29 partite, 4 gol). Llorente, che giocava nella Spagna che fu campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2012, a Udine indosserà la maglia numero 32. (ANSA).







