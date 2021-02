Calcio: Lnd, archiviato esposto Codacons contro Sibilia

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 10 FEB – L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disposto l’archiviazione dell’esposto presentato dal Codacons nel novembre scorso, nel quale l’associazione di consumatori ipotizzava l’incompatibilità tra il ruolo di deputato e l’incarico di presidente della Lega nazionale dilettanti e di vice presidente vicario della Figc per Cosimo Sibilia. Lo annuncia la Lega nazionale dilettanti, specificando che l’Autorità ha motivato la decisione ravvisando l’assenza dei fondamenti giuridici a supporto di quanto indicato dal Codacons. Soddisfatto il numero uno della Lnd, appena confermato per il suo secondo mandato e in corsa per la presidenza della Figc: “L’esposto, ispirato da chi, con tutta evidenza, aveva il chiaro intento di avvelenare il clima elettorale e di screditare il movimento dei Dilettanti oltre che la mia persona, non aveva alcun fondamento anche in punto di diritto. Sono stato sempre sereno e mi conforta molto la Decisione dell’Anac – ha dichiarato Sibilia – perché si è avuta l’ulteriore conferma della linearità e la correttezza personale e della Lega Dilettanti: una caratteristica questa che evidentemente procura fastidio in certi ambienti e a certi personaggi abituati a ben altre gestioni”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest