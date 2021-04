Calcio: Neymar, Pallone d’Oro? Io voglio vincere Champions

Pubblicità

(ANSA) – PARIGI, 27 APR – Pep Guardiola gli ha appena fatto i complimenti dicendo di non aver dormito ieri notte pensando a come fermare lui e Mbappé, e che il trio MSN visto nel Barcellona, Messi-Suarez-Neymar “è stato il migliore che io abbia mai visto”. Neymar ringrazia e, alla vigilia della semifinale di Champions tra il suo Psg e il Manchester City del tecnico catalano, spiega quali siano i suoi obiettivi. “Il Pallone d’Oro? – dice – ad essere sincero già non ci faccio più caso, perché ciò che davvero voglio è vincere la Champions League (ci è già riuscito nel 2015 contro il Barcellona ndr). E’ questo, con certezza, che fa la differenza nella mia carriera e nella mia vita. Così vado avanti per tentare di vincerne un’altra, e poi una terza e un’altra ancora Questa è la cosa più importante”. Il ‘NeyDay’, come lo hanno ribattezzato i suoi connazionali (“i brasiliani hanno sempre molta fantasia”), di domani prevede “una partita difficile perché a questo punto della Champions è sempre così. Il City è una grande squadra, e per noi sarà dura come lo è stato contro il Bayern. Ma siamo ben preparati e speriamo di ripetere quanto abbiamo fatto contro la squadra tedesca. Stiamo facendo un’ottima stagione, e nessuno, me compreso, pensa ai premi individuali. L’anno scorso siamo arrivati in finale, per la prima volta nella storia del club, quest’anno vorremmo fare ancora meglio, perché il Psg continua a migliorare e perché questo è il mio obiettivo da quando sono arrivato a Parigi”. (ANSA).







