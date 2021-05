Calcio: nuovo stadio Cagliari, verso avvio lavori nel 2022

Pubblicità

(ANSA) – CAGLIARI, 03 MAG – Per lo stadio del futuro c’è il nuovo costruttore. E un programma sempre più chiaro: i lavori potrebbero partire nel 2022 – questo l’auspicio del Cagliari calcio – e completati nei successivi 24 mesi. Per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto c’è l’accordo con il gruppo Costim. L’azienda, specializzata nella realizzazione di grandi progetti immobiliari chiavi in mano, lavorerà a stretto contatto con la società rossoblu e Sportium nel completare il progetto definitivo e parteciperà, insieme al club, alla gara pubblica internazionale che dovrà essere indetta da parte del Comune per l’affidamento dell’intervento. La scelta è stata effettuata dopo un processo di selezione, frutto di analisi e valutazioni che hanno interessato un elevato numero di potenziali partner. La struttura di Costim – con tre tasselli portanti come Impresa Percassi S.p.A., Gualini S.p.A. ed Elmet S.r.l. – permetterà, spiega la società, di ottimizzare e valorizzare tutti i processi inerenti la costruzione dell’opera, grazie a sinergie e ripartizione delle competenze in parallelo con il coordinamento del Cagliari calcio e delle altre professionalità coinvolte. “Il club – si legge in una nota – è orgoglioso che con questo accordo il futuro si avvicini, attraverso un percorso caratterizzato anche da un sistematico e costruttivo confronto istituzionale, caratterizzato dalla condivisione di strumenti e obiettivi con Regione Sardegna e Comune di Cagliari, che sta consentendo la realizzazione di un’opera ambiziosa, affascinante e fortemente identitaria, simbolo e orgoglio della Sardegna e del suo popolo, contribuendo anche allo sviluppo generale del sistema calcio in Italia grazie ai capisaldi dell’innovazione e della sostenibilità ad ampio spettro”. (ANSA).







