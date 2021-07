Calcio: Pochettino rinnova, al Psg fino al 2023

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Il Paris Saint-Germain ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023 per l’allenatore Mauricio Pochettino e il suo staff. “Sono davvero molto contento, per me e i miei collaboratori”, ha dichiarato in un comunicato Pochettino, che guida il club francese da gennaio ed è stato al centro di voci su un possibile addio dopo la prima stagione, in cui ha raggiunto la semifinale di Champions, il secondo posto nella Ligue 1, e ha vinto la coppa di Francia. “È molto importante per noi sentire la fiducia del club e daremo il massimo in modo che i tifosi possano essere orgogliosi del Paris Saint-Germain – ha aggiunto l’allenatore argentino -. Questo è il motivo per cui proveremo a raggiungere i nostri obiettivi tutti insieme. Venti anni fa ero capitano di questo club e oggi ne sono l’allenatore… È un sogno che si realizza”. Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, si è detto “onorato che Mauricio abbia riconfermato il suo impegno con la famiglia del Paris Saint-Germain. Essendo anche stato capitano della squadra 20 anni fa – ha spiegato l’uomo d’affari del Qatar – conosce i valori del club, l’ambizione e la visione per il futuro. Con la leadership di Mauricio siamo eccitati e fiduciosi per quello che ci riserverà il futuro”. (ANSA).







