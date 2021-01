Calcio: Prandelli, Col Torino importante scontro diretto

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 28 GEN – ”Con il Torino sarà una partita molto delicata, uno scontro diretto importante per la salvezza, mancano ancora tantissime partite alla fine, noi dobbiamo mantenere sempre la stessa mentalità vista con il Crotone”. Cesare Prandelli ha presentato così la trasferta di domani contro i granata che segna l’inizio del girone di ritorno. ”Troveremo un Torino completamente diverso, con un nuovo allenatore, reduce dalla rimonta su un campo come quello di Benevento – ha proseguito il tecnico della Fiorentina – Noi non siamo ancora lontano dalla zona caldissima della classifica, per questo bisogna continuare a fare buone prestazioni e una volta raggiunta la meta potremo giocare con più sicurezza”. Sui nuovi acquisti Sasha Kokorin e Kevin Malcuit (quest’ultimo ufficializzato oggi dal club viola) Prandelli si è detto soddisfatto: ”Appena saranno pronti ci potranno aiutare molto, hanno qualità e personalità, sono due operazioni frutto di programmazione e intelligenti in un mercato di scambi e delusi come questo”. Infine una battuta sul suo futuro: ”Darò sempre la mia disponibilità a 360°, non sarò mai un problema per la Fiorentina”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest